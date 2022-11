¡ASUUU! Jonathan Maicelo protagonizó un ampay con Samantha Batallanos, un día después la reina de belleza fue captada besándose con el exchico reality Duilio Vallebuona.

No obstante, lejos de guardar silencio, Jonathan Maicelo no dudó en promocionar su restaurante en medio de la polémica. Precisamente, en redes sociales, el exboxeador colocó el nombre y la dirección de su local. “Maicelo Restobar, San Isidro”, escribió.

Los usuarios no dudaron el reaccionar al comentario y lo calificaron de “frío”. “Frío de fríos mi batería”; “Maestro”, “Siempre facturando”; “Eres terrible”; “Lo máximo”, “Pero qué buen cherry ‘batedia’”, “Cherry es cherry no hay que desaprovechar”, “Marketing nivel ‘batedia’” son algunos de los comentarios.

Jonathan Maicelo promociona su restaurante tras ampay con Samantha

¿Qué dijo Jonathan Maicelo sobre Samantha Batallanos?

Al ser consultado por si sería el amante de Samantha, Jonathan Maicelo afirmó que no sabía que la chica era mediática. “ No digo nada de eso, no sabía que él era su gil. Yo no sé nada de TV, no sabía que era mediática” , respondió.

“Ella es recontra mediática y él es exchico reality”, le recalca el urraco, pero el boxeador se desentiende. “Ni idea”, sentenció.

TE PUEDE INTERESAR

Yaco tras bronca en partido de ‘Once Machos’ y equipo de Paz de la Barra: “No están acostumbrados a perder”

Carlos Cacho ningunea a la ‘Chabelita’ por anunciar clases de maquillaje: “No la conozco, ella es bailarina”

Andrea San Martín se hará levantamiento de senos: “Mis te... se salen... un espanto”