No la perdona. Jonathan Maicelo se presentó en set de Magaly Medina para hablar acerca la denuncia que realizó la Urraca un día antes, sobre las peleas que organiza en discotecas por una botella de ron.

En todo momento, el exboxeador no quiso admitir su culpa y dejó en claro que Magaly no está empapada en el tema, ya que no es una mujer de prensa: “Magaly zapatero a sus zapatos, tú no eres periodista y criticas, tú no sabes nada”.

A lo que Medina respondió: “Ah, gracias, no soy periodista, pero me he ganado el derecho” . A pesar de que Maicelo evitaba responder las preguntas, la Urraca continuó contrarrestando sus argumentos.

“Tú dices que les pones un guante grande, pero la gente que lo hace con tanta fuerza, ese guante grande te puede dañar, te puede romper una nariz (...) Los accidentes Maicelo pasan”

Jonathan Maicelo organiza peleas en discotecas por una botella de ron

Magaly Medina se mostró indignada este miércoles al presentar una nota sobre los nuevos eventos de Jonathan Maicelo, quien ahora se dedica a organizar peleas de box en discotecas.

Según el informe, los clientes, ya pasados de copas, no dudan en agarrarse a golpes con guantes de box por una botella de ron.

El boxeador fue consultado por los urracos sobre estas peleas y les restó importancia. “Se pelean con guantes grandes, en absoluto se hacen daño, más es joda, más es el samaqueo, yo soy profesional en esto. No es peligroso, al contrario, es más que todo gracioso, no busques cinco pies al gato”, le indicó al reportero de Magaly.





