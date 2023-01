No quiere darle pantalla. Jonathan Maicelo habló acerca del reto que le lanzó Mario Broncano hace aproximadamente un año, el popular Batería dejó en claro que no pelearía con el exboxeador, ya que es un anciano.

“Loco, yo no ac e pto retos de… águila, no caza moscas, compadre. No hay que ser gracioso. Lo de Broncano es sobre un adulto mayor, ¿se le dice a los viejitos? Sin ofender, lo que es. Al César lo del César. Ese señor es un anciano ”.

Además, confesó que Broncano no regresó en otra oportunidad para retarlo y que solo fue con las cámaras porque sabía que así no podía responderle como es debido

“¡Él no fue solo a mi gimnasio! Él fue con una cámara a sabiendas de que lo iban a salvaguardar. Él no ha vuelto a ir desde esa vez . Es un cobarde que utilizó una pantalla para protegerse y que no le dijera nada. ¡Es un cobarde! ”, expresó Maicelo ofuscado.

Por último, admitió que ya no está para aguantar más de dos asaltos en el cuadrilátero, debido a que ya no cuenta con la resistencia que tenía hace años.

“Ahora, para ser honrado, aguanto dos round con cualquiera porque no tengo físico . Estoy dedicado más a mis empresas. Nunca he huido de un reto, pero estoy dedicado netamente a mis negocios. Soy empresario”.

Mario Broncano reta a Jonathan Maicelo

Mario Broncano reta a Jonathan Maicelo. Video: Panamericana

