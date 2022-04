Jonathan Maicelo se presentó en el programa de YouTube “Tú quieres show’ para hablar sobre algunos pasajes de su vida. Sin embargo, el boxeador sorprendió al criticar duramente al conductor de ‘Amor y Fuego’, Rodrigo González.

Al ser consultado si prefiere al polémico ‘Peluchín’ o al periodista Beto Ortiz, Jonathan Maicelo escogió a este último y reveló lo que piensa del Rodrigo González.

“Lo que pasa que no me gustan los chismosos, loco. Me llega al chomp... la gente que le gusta hablar mal de las jermas (mujeres), y ese compadre es una lacra , le gusta quedarle mal a las mujeres. Las pocas veces que he visto cositas, reseñas de él, por ejemplo yo no veo televisión, pero sí noticieros y por ahí veo mi Instagram y sale alguna que otra vaina que la han hecho para Tiktok, salen comentarios de él negativos hacia una mujer, esa huev... me llega al chomp...”, dijo.

El boxeador Jonathan Maicelo dijo no importarle si Rodrigo González en su próximo programa arremete contra él. Además, se desistió en “golpearlo”, pues tiene muchas denuncias. “Que le tire, ni cag... le meto un lapo a ese, será para que me denuncie. Ya tengo muchas denuncias”, acotó.

Jonathan Maicelo: “Hay varios patanes”

“Hay varios hombres, varios patanes que le gusta tirarle mal a las jermas, así que esa es la hueva..., s ea hombre o lo que fuese, me llega al chomp... Beto Ortiz, también me llega, pero dependiendo. Fui a su programa ‘El Valor de la Verdad’, donde conté todas mis cosas... Todas las preguntas que respondí tuvieron que ver con mi vida, con mi niñez, con mi infancia, no con mujeres”, agregó.

