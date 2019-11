Maicelo sobre escándalo de 'Pantera' Zegarra: "Hay que ser bien huev... Yo tengo familia y pienso en ellos"

Jonathan Maicelo aseguró que no destruiría a ‘Pantera’ Zegarra, tras conocerse que consumió drogas en una fiesta electrónica, pero aclaró que nunca imitaría al boxeador porque piensa en su familia y no es un ‘huev...’.



“No voy a hacer leña del árbol caído, pero uno en la vida debe tener las cosas claras y no jactarse de ser ejemplo cuando no lo es. Siempre he sentido que él (‘Pantera’ Zegarra) me tiene envidia por todas las cosas que dijo de mí, pero no hablaré nada más, porque sé que es difícil encontrar apoyo en el deporte”, dijo Maicelo.



¿Te da pena su situación? Porque también se investiga la muerte de una persona, que fue atropellada con su auto.

Esos no son mis problemas, soy como el caballo de carrera, solo miro al frente. Pero sí debo decir que el programa ‘Válgame’ es una ‘ca...’, porque me sorprendieron al ponerlo al aire para pelear conmigo y después lo ‘chancaron’ con el tema del accidente, yo creo que esa situación tienes que aclararlo con las autoridades.



¿Aún tienes ganas de boxear con él?

Eso fue el miércoles, pero con el tema de doping es otra cosa, cuando se usan cosas indebidas es complicado pelear. Soy de los que entreno, me alimento bien y salgo a dar todo, pero nada con la ‘pichicata’.



¿Nunca tuviste problemas con las drogas?

Ya habrá momento en que cuente mis cosas, mi vida, no me jacto de ser ejemplo de nada, uno siempre comete errores de jovencito, de 14, 15 años, pero de viejo, hay que ser bien huev... Yo tengo familia y pienso en ellos, ¡cómo de viejo haría esas cosas! Eso sería un retroceso, prefiero quedarme con la duda antes que probar drogas. No quiero estar de curioso, porque la curiosidad mató al gato.



SOY SU HERMANO PERO...



Por su parte, Juan Zegarra, hermano de ‘Pantera’, prefirió no hacer ningún comentario sobre las imágenes que difundió ‘Magaly TV, la firme’.



“No tengo nada que decir de eso”, dijo escuetamente el también boxeador.



¿Has podido conversar con él?

No. Mi familia está tranquila. No tengo nada que opinar, soy su hermano y ya está, ahí no más llego.