Quiere una pelea a como de lugar. David ‘Pantera’ Zegarra fue el invitado del programa ‘Com FM’, conducido por Mario Irivarren y Fabianne Hayashida, en donde habló de distintas anécdotas y secretos del reality ‘Combate’.

Sin embargo, lo más interesante llegó cuando Hayashida le preguntó acerca de la enemistad que tiene con Jonathan Maicelo, algo que Zegarra respondió al instante.

“Yo siempre lo he criticado a Maicelo la forma en la que se refiere al público ante cámaras (…) Yo no puedo hablar mal, damos el mal ejemplo a los chicos. Él lo que le molesta es que yo lo critique”.

‘Pantera’ Zegarra reta a Jonathan Maicelo a una pelea en 2023

Después de que Zegarra explicara los motivos de su enemistad con Jonathan Maicelo, indicó que le gustaría pelear con el chalaco de manera oficial, pero si esta no se da lo buscaría en la vía pública para retarlo.

“ Si la pelea con Maicelo no se hace oficial, lo digo públicamente, este año, el próximo yo voy y le saco la m… ¿Sabes por qué? Él tiene una deuda conmigo, él me faltó el respeto. Una cosa es que te falten el respeto hablando y otra que te metan la mano. Eso es denigrante”, declaró.

La ‘Pantera’ dijo que quería que la pelea se dé para estar tranquilo: “Entonces, gracias a Dios, nosotros somos boxeadores y nos podemos sacar el ancho dentro o fuera del ring. Si no lo puedo agarrar dentro, lo tengo que agarrar afuera. Esto, para estar en paz conmigo mismo”.

Además, dejó en claro que el púgil chalaco nunca acepta el reto : “Maicelo se chupa. Yo soy directo y frontal. Han existido varios postores, pero no se da porque él no quiere. Vamos a ver si este año se da, si no que se cuide las espaldas porque lo voy a buscar”.

‘Pantera’ reta a Maicelo a una pelea: “Si no se hace oficial, voy y le saco la m...”. Video: TikTok

¿Por qué la pelea de ‘Pantera’ Zegarra y Jonathan Maicelo nunca ocurre?

El probable que el esperado encuentro entre ambos boxeadores no se dé debido a los altos montos que piden ambos pugilistas, algo que los promotores no desean pagar, ya que temen que el combate no genere el dinero necesario para recuperar las ganancias invertidas en el espectáculo deportivo.

TE PUEDE INTERESAR: