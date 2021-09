No es la primera vez que Jonathan Maicelo se ve involucrado en denuncia por agresión. Otro joven llegó hasta la comisaría para acusar al boxeador de haberlo agredido con puñetes en la espalda cuando estaba en la vía pública.

“Desafortunadamente pasé por la escuela de boxeo del señor Jonathan Maicelo y me encontraba hablando por teléfono haciendo alusión a otra persona que se llamaba Jonathan”, hizo su descargo Leonardo Gavelán al programa ‘Amor y Fuego’.

Joven que fue agredido a puñetes por Maicelo jura que no lo insultó: “Me refería a otro Jonathan”

La víctima de agresión jura que en ningún momento tildó de “maric***” ni “payaso” a Jonathan Maicelo. Si bien discutía acaloradamente contra una persona por teléfono, no se trata de él sino de un compañero de trabajo.

“El señor sale como un demente con sus guantes de boxeo a agarrarme a puñetes en plena vía pública. Me agarra a puñetes el tipo porque él estaba pensando que yo lo había insultado. Por la espalda me ha tirado puñete como consta en el parte del médico legista”, remarcó.

DESCARGO DE JONATHAN MAICELO

El programa ‘Amor y Fuego’ buscó la versión del boxeador Jonathan Maicelo, quien no negó que haya golpeado al joven. Sin embargo, aseguró que en los últimos días está siendo víctima de agresión verbal.

“Últimamente mucha gente me está provocando, no es mi problema que la gente se la pase ofendiéndome. Yo no le tengo que aguantar eso a nadie”, sentenció el deportista.