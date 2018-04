Jonathan Maicelo: Boxeador se disculpa por groserías y le dice gordo a 'Pantera' Zegarra [VIDEO]

El boxeador Jonathan Maicelo se disculpó por las palabras de grueso calibre que utilizó en el programa ‘Tunait’.



“Pido disculpas a las personas que les molestó, pero yo estaba en un horario que no era de protección al menor. Era full chongo. Mucha gente me critica, pero ellos hablan más lisuras que yo en su casa”, Jonathan Maicelo.



De otro lado, restó importancia a los comentarios de David ‘Pantera’ Zegarra, quien aseguró que dejaba mal a los deportistas, y aseguró que no tendría problema en enfrentarse con el ‘combatiente’ en un ring.



“Ese gordo pesa como cien kilos, así que dudo que se dé una pelea”, finalizó. (J. V.)



