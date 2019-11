Jonathan Maicelo en contra de donar dinero a la Teletón porque "la plata es el diablo" | FOTO

Fiel a su estilo, Jonathan Maicelo se mostró en contra de donar dinero a la Teletón Perú 2019, que ayer superó su meta de 12 millones de soles, y aseguró que él prefiere donar "face to face" al enfermo y sus familiares, ya que "la plata es el diablo" y no se sabe quién lo fiscaliza.



A través de sus redes sociales, Jonathan Maicelo indicó que no es atorrante para entregar dinero. "La #TeletonPeru no? No soy atorrante, pero yo mismo prefiero donar, la plata es el diablo y quien fiscaliza eso? Mejor yo mismo soy face to face con el enfermo y los familiares... fuite".

Este tuit lo publicó junto a una fotografía en el que se le ve con varios paquetes de pañales y una lata de leche de fórmula en un hospital del Callao.