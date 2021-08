Jonathan Maicelo no solo ha dado que hablar en el deporte de los puños sino también ha sido blanco de titulares cada vez que su explosivo temperamento sale a relucir. El último fin de semana explotó contra una mujer que le gritó: ‘Vamos, batedía’, previo a una pelea.

En esta nota recopilamos algunos de los escándalos de agresión que ha protagonizado Jonathan Maicelo a lo largo de los años: peleas, agresiones verbales y más.

Jonathan Maicelo enfurece, insulta y tira al suelo celular de mujer (Video: TROME)

LANZÓ CELULAR A MUJER

El último sábado, el pugilista tiró al suelo y pisó el celular de una mujer que pretendía alentarlo antes de su pelea de exhibición.

El hecho ocurrió en la localidad de Santa Clara, en Ate Vitarte, y quedó registrado en el Facebook de Jonathan Maicelo. El pugilista se encontraba calentando cuando una mujer gritó: “¡Vamos, batedía!”.

Al escucharla, preso de la furia, Jonathan Maicelo tomó el celular de la mujer y lo tiró al suelo para luego patearlo y lanzar una lisura: “Calla, m...”.

Jonathan Maicelo se defiende tras ser acusado de agredir a su exsocia de 63 años. (Foto: Captura de video)

EXSOCIA DENUNCIA AGRESIÓN VERBAL

En marzo del 2020, Jonathan Maicelo fue protagonista de unos audios donde se le escucha escucha agredir verbalmente a su exsocia Macedonia Lázaro, con quien mantenía una disputa por un restaurante que ambos administraban, al que le tuvo que cambiar de nombre por “Maicelo Restobar”.

El boxeador hizo un mea culpa y pidió disculpas al público por haber sido testigo de esa faceta de su personalidad y reconoció que su accionar no había sido el correcto.

Jonathan Maicelo y 'Pantera' Zegarra casi se 'mechan' en una tienda. (Composición: Trome.pe / Fotos: Capturas)

SE PELEÓ CON PANTERA ZEGARRA

En diciembre del 2017, Jonathan Maicelo y David ‘Pantera’ Zegarra protagonizaron un lamentable incidente en una tienda deportiva que casi termina en una pelea de callejón.

El video del incidente muestra como ‘Pantera’ Zegarra se aproxima a Jonathan Maicelo para darle la mano en señal de saludo, sin embargo, el ‘excombatiente’ recibió un puñetazo.

“No le doy la mano a los hipócritas”, fue lo que mencionó Jonathan Maicelo, echándole más picante al enfrentamiento.

Santi Lesmes denuncia a Jonathan Maicelo

SANTI LESMES DENUNCIÓ AGRESIÓN

En el 2017, Jonathan Maicelo fue denunciado pública y legalmente por Santi Lesmes, cuando de desempeñaba como un panelista de espectáculos de un conocido canal de televisión de señal abierta.

“Me ha agredido frente a todo el mundo. Yo vine para hacer mi desfile, ha llegado y me ha pegado un manazo acá (en la nuca) Él me vio, se quedó parado a un metro, se dio la vuelta porque venía con otra ‘punta’, se giró y me pegó de frente. Me estampó la cabeza en una mesa”, dijo el panelista de espectáculos, Santi Lesmes notoriamente fastidiado por esta situación.

"El gran show": Jonathan Maicelo se enfrentó verbalmente a Carlos Cacho

CARLOS CACHO DENUNCIA MALOS TRATOS

En abril de 2017, Carlos Cacho reveló que Jonathan Maicelo lo agredió físicamente, durante uno de los cortes comerciales de ‘El gran show’.

“Me llama la atención que una persona grande y vieja como él actúe de esa manera, metiéndole el cuerpo a una persona, escupiendo al piso. Esas actitudes matonescas no corresponden a un deportista profesional”, indicó el maquillador.