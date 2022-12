Magaly Medina se mostró indignada este miércoles al presentar una nota sobre los nuevos eventos de Jonathan Maicelo, quien ahora se dedica a organizar peleas de box en discotecas.

Según el informe, los clientes, ya pasados de copas, no dudan en agarrarse a golpes con guantes de box por una botella de ron.

El boxeador fue consultado por los urracos sobre estas peleas y les restó importancia. “ Se pelean con guantes grandes, en absoluto se hacen daño, más es joda, más es el samaqueo, yo soy profesional en esto. No es peligroso, al contrario, es más que todo gracioso, no busques cinco pies al gato” , le indicó al reportero de Magaly.

Por su parte, el manager de Maicelo, Juan Auccapure, también sacó cara por sus shows, por los que cobran 9 mil soles.

“Llevamos implementos de box, como bucales, pero en el tema de la cabeza hay un cubridor, pero no lo llevamos porque más es lo que vamos a llevar equipaje por las puras, la gente no lo usa, no es muy necesario”, aseveró.

Magaly Medina lamentó que Maicelo se preste para estos eventos y espera que ninguna desgracia ocurra.

