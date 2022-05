Jonathan Maicelo en problemas. El boxeador peruano fue denunciado tras protagonizar una pelea en con un chofer acusado de agredir a uno de sus alumnos cuando salía de su gimnasio, ubicado en Pueblo Libre.

En una entrevista para el programa “Dilo Fuerte”, el boxeador señaló que tanto él como su alumno Walter Mattos pasaron de denunciantes a ser denunciados, pese a que las cámaras de vigilancia registraron el preciso momento en que el estudiante fue agredido con un objeto contundente.

“Quiero denunciar a la comisaría porque hemos pasado de ser denunciantes a ser denunciados. (…) Yo solo defendí a mi alumno frente a una situación de riesgo, el señor le tiró comida en la cara, y ahí empezaron los problemas, el señor le mete un fierrazo en la cabeza”, cuestionó.

En conversación con Lady Guillén, Jonathan Maicelo afirmó que continuará apoyando al joven agredido para obtener justicia.

“Le vamos a hacer exámenes al muchacho, el gimnasio está haciendo lo posible para ser un apoyo. Estamos viendo la situación con un buen abogado para que se solucione todo esto”, dijo Maicelo.

Agraviado defiende a Maicelo:

Por su parte, Walter Mattos contó en el espacio de Panamericana TV que actualmente tiene golpes en la cabeza y la canilla, además de contusiones en las manos.

“Yo salgo tranquilo, me tiran basura, reclamo tranquilamente y lo que hacen es agredirme, no solo con puños, también agarran un fierro y me lo meten en la cabeza, si no hubiese sido por Maicelo, esto hubiese sido peor”, acotó.

