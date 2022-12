NO ESTÁ DE ACUERDO. El exchico reality Ernesto Jiménez también se pronunció en rechazo a las ‘peleas de boxeo’ que realiza Jonathan Maicelo en diferentes discotecas de Lima. “Me parece terrible que por un poco de sencillo hay que estar arriesgando la vida de la gente”, manifestó el ex Combate.

Jiménez, quien ha entrenado boxeo durante años, brindó unas breves declaraciones sobre las peleas que realiza Maicelo en discotecas.

“Me parece terrible que dos personas que no han entrenando boxeo tengan que agarrarse a golpes”, manifestó Jiménez a las cámaras de Magaly TV, La Firme.

Ernesto Jiménez agregó que en cualquier momento una persona puede estar con la boca abierta y “le pueden volar la mandíbula”. “Me parece terrible que por un poco de sencillo hay que estar arriesgando la vida de la gente”, finalizó.

MAGALY MEDINA BOTÓ DE SU SET A JONATHAN MAICELO

Una entrevista que Magaly Medina le realizó a Jonathan Maicelo terminó con ‘la Urraca’ botando del set al boxeador, cuando le preguntaba por ‘las peleas de box’, que realiza en la discotecas.

Resulta que Jonathan Maicelo mandó a callarse a Magaly ‘porque no sabía nada de box’ y la acusó de ser una maltratadora por sus comentarios sobre las mujeres, lo que motivó la irá de Magaly Medina que terminó por botarlo: “Sáquenlo de mi estudio”





