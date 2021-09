Una nueva controversia envuelve a al boxeador peruano Jonathan Maicelo. Un avance del programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’ da cuenta de una denuncia por agresión física que llevó al deportistas, incluso, a declarar en una comisaría.

El programa de televisión buscó su versión y el pugilista afirmó que, en los últimos tiempos, viene siendo víctima de numerosas ofensas.

“Últimamente mucha gente me está provocando, no es mi problema que la gente se la pase ofendiéndome. Yo no le tengo que aguantar eso a nadie”, sentenció al reportero del programa de Willax TV.

En el avance televisivo también se puede oír la versión del presunto agredido. “Yo estaba de espalda, no lo sentí, no lo vi venir. El señor (Jonathan Maicelo) me agarra a puñetes. Me ve de lejos y me empieza atacar”, relató la supuesta víctima.

Jonathan Maicelo: un antecedente reciente

Cabe recordar que esta no es la primera vez que a Maicelo le juega una mala pasada sus súbitas reacciones. Hace algunas semanas se hizo viral un video en el que se ve al boxeador golpeando el celular de una joven que intentó grabarlo mientras se alistaba para una presentación deportiva. En ese suceso, el atleta también adujo que le habían faltado el respeto.

