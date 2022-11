A DOBLE CACHETE. La modelo Samantha Batallanos fue ampayada por las cámaras de Magaly TV La Firme besando al exchico reality Dulio Vallebuona y un día después también besar y mostrarse romántica con Jonathan Maicelo. Ante esto, el boxeador rompió su silencio desconociendo la realidad y la fama de la exmiss Grand Peru 2021.

Un ‘urraco’ de Magaly Medina le escribió a Jonathan Maicelo a su WhatsApp para preguntarle por el otro amorío de Samantha, sin embargo, el deportista se mostró indiferente ante los hechos y ‘suelto de huesos’. Incluso, aceptó que la modelo tiene novio y pese a ello terminó besándola.

“Ella tiene novio hasta donde sé” , escribió. Con esa respuesta, el periodista le preguntó directamente si es “el amante”, por lo que Maicelo deslinda. “No digo nada de eso, no sabía que él era su gil. Yo no sé nada de TV, no sabía que era mediática” , resaltó.

“Ella es recontra mediática y él es exchico reality”, le recalca el urraco, pero el boxeador se desentiende. “Ni idea”, acotó.

Maicelo responde por el ampay a doble cachete de Samantha Batallanos

SAMANTHA BATALLANOS LE IMPLORA A URRACO POR AMPAY

La exreina de belleza Samantha Batallanos acaparó los titulares de los medios de espectáculos luego de ser captada besando a Duilio Vallebuona y horas después a Jonathan Maicelo. Antes de la emisión del ‘ampay’, un ‘Urraco’ de “Magaly TV, la firme” se comunicó con la modelo para conocer cuál es su vínculo con el exchico reality y con el boxeador peruano, pero sus declaraciones dejaron más dudas que respuestas.

“Hoy te tenemos en unas imágenes con Jonathan Maicelo entrenando y besándote ¿son pareja?”, fue la pregunta del investigador del programa de espectáculo. “No saques eso porfa, tengo flaco, te pido como un favor ”, respondió Batallanos evidentemente preocupada.

TROME | Jonathan Maicelo sobre ampay con Samantha