Jonathan Maicelo tildó de 'lacrosos' a los conductores de 'Válgame' y se peleó en vivo con Mónica Cabrejos | VIDEO

Jonathan Maicelo volvió a disparar en contra de los conductores de 'Válgame' y los tildó de 'lacrosos' y 'atorrantes' por poner al aire una llamada de David 'La Pantera' Zegarra, cuando él no quería hablar con su colega.



Todo se inició cuando Katty Sheen le pregunta si le pareció hipócrita la actitud de la 'Pantera', a lo que Maicelo respondió que "más deshonesto y atorrante fue lo que hicieron ustedes al ponerlo en la pantalla".

"Se lo digo a todos ustedes, son unos lacrosos por hacer esa vaina. Me quisieron sorprender, hacerme pelear con el otro muchacho por teléfono. Eso no es lo mío", dijo exaltado el boxeador chalaco.

SE PELEA CON MÓNICA CABREJOS



Maicelo siguió arremetiendo contra el programa y tildándolo de deshonesto. "Eres deshonesta, te prestaste para el bochinche", le dijo a Mónica Cabrejos ocasionando que ella lo pusiera en su sitio.



"Yo no soy deshonesta. Ahí te vas aguantando tu carro porque tú no me vas a faltar el respeto y mucha gente tiene razón en decir que a ti no te deberían dar cámaras porque eres muy malcriado. A mí me empiezas a respetar", dijo indignada la Cabrejos.

Pelea Jonathan Maicelo con los conductores de 'Válgame' (Video: Latina)

En tanto, Jonathan Maicelo repetía "Mónica, palteas", mientras Mónica le pedía a producción que le levante el vivo porque el boxeador les estaba faltando el respeto. "Yo no estoy faltando el respeto a nadie, estoy diciendo la verdad", replicó Maicelo.



"A mí no me interesa que seas del Callao, porque tu seas Callao y que seas pobre no significa que seas un mal educado", explotó Mónica Cabrejos

"Vamos a dejar esto aquí. Nosotros no vamos a ser groseros como Jonathan Maicelo y si no se levanta el micrófono yo me voy de este estudio y no regreso más y nos vamos todos porque esa es una falta de respeto, porque los apelativos con los que nos ha tildado este sujeto son no permitido", dijo la exvedette muy molesta.



Janet Barboza, en tanto, calificó a Jonathan Maicelo de 'piraña' y "así te vas a quedar, piraña".