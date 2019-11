Jonathan Maicelo troleó a Karla Tarazona y se burla de Christian Domínguez: "Por si acaso yo no soy olluco" | VIDEO

Jonathan Maicelo hizo de las suyas hoy en el programa 'Válgame', donde además de coquetear con Mónica Cabrejos y de aceptar la pelea con la 'Pantera' Zegarra, no dudó en vacilar a Karla Tarazona y burlarse de Christian Domínguez y su famoso 'olluquito'.



El boxeador se encontraba en el estrado respondiendo a las preguntas de Janet Barboza y la 'Pantera' Zegarra, cuando intervino el Zorro Zupe y contó lo que Maicelo le había dicho a Karla Tarazona en los cortes comerciales.

"Yo tengo que decir algo, en el último corte comercial volvió a pasar lo mismo. Maicelo le dijo a la Tarazona "por si acaso yo no soy olluco". Yo escuché, te lo dijo a ti o no? Niégalo en mi cara", dijo el Zorro Zupe, mientras el boxeador y la ex de Christian Domínguez se reían.



Pero las ocurrencias de Jonathan Maicelo no quedaron ahí, ya que luego intentó bromear y le preguntó a Janet Barboza si le gustaba el olluco, desatando la risa de todos en el set del programa.

A Janet Barboza no le quedó otra que solo sonreír y mostrar su incomodidad e hizo un ademán de cachetada a Maicelo para que la deje de estar vacilando.