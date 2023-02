El nombre de Samantha Batallanos acaparó las portadas de diarios y medios digitales luego que -a mediados de noviembre de 2022- fuera ampayada por las cámaras del programa ‘Magaly TV: La Firme’ en saliditas paralelas con Jonathan Maicelo y Duilio Vallebuona y besando apasionadamente a ambos.

Si bien la modelo -aparentemente- enterró al extenista y ya no se esconde cuando va por la calle con el boxeador, no hay una confirmación oficial de que estén en una relación formal por lo que en esta nota te contamos todo lo que sabe sobre su supuesto romance.

¡Ampay! Samantha Batallanos juega a ‘dos cachetes’ con Maicelo y Duilio Vallebuona. VIDEO: ATV

¿CÓMO SE INICIÓ EL ROMANCE DEL BOXEADOR Y LA MODELO?

Los primeros indicios de que ‘algo’ pasaba entre Jonathan Maicelo y Samantha Batallanos se dieron cuando laexMiss Grand Perú 2021 empezó a publicitar el gimnasio que tiene el deportista en Pueblo Libre. Esto llamó la atención de los ‘urracos’ de Magaly Medina, quienes empezaron a hacerle seguimiento.

Sin embargo, lo que no esperaron encontrar los reporteros era un doble ampay, pues la captaron jugando a ‘doble cachete’ ya que un día salía con el extenista y exchico reality Duilio Vallebuona y al siguiente con el excampeón latino de boxeo, Jonathan Maicelo.

Samantha Batallanos y su doble ampay: Un día besa a Jonathan Maicelo y al siguiente a Duilio Vallebuona. (Foto: Captura)

Según el programa de espectáculos, la Batallanos les pidió no emitir estas imágenes pues tiene pareja. “Hoy te tenemos en unas imágenes con Jonathan Maicelo entrenando y besándote ¿son pareja?”, fue la pregunta del investigador del espacio. “No saques eso porfa, tengo flaco, te pido como un favor“, respondió ella muy preocupada.

Samantha Batallanos, una bomba sexy. (Foto: Instagram)

NO QUIERE OFICIALIZARLO

Samantha Batallanos se presentó en la reciente edición del programa “Amor y Fuego” y la conductora Gigi Mitre aprovechó la situación para preguntarle a la modelo por su cercanía con Jonathan Maicelo. “¿Estás con Maicelo?”, fue la clara consulta de la presentadora para la ex reina de belleza de 27 años.

Frente a la pregunta, la modelo se mostró muy incómoda y señaló que no tiene intenciones de aclarar sobre su situación sentimental con el boxeador peruano: “Es una pregunta que yo no voy a responder”. Al ver que su invitada no quería dar detalles de su romance, ‘Peluchín’ intervino con un comentario: “Si te paseas de la mano con alguien es porque ya no te importa que te vean”.

Asimismo, sobre las imágenes de ella y Maicelo donde ambos caminan de la mano, la modelo Samantha Batallanos dijo: “Lo que se ve no se pregunta”. Pese a la insistencia de las preguntas de los conductores de “Amor y Fuego”, la modelo no quiso confirmar su relación con el deportista, pero tampoco descartó que haya alguna atracción entre ambos.

Samantha Batallanos niega relación con Jonathan Maicelo: “Yo beso a mis amigos”. Video: Willax

