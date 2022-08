LO CONFESÓ TODO. Jonathan Rojas terminó confesando que su amistad con Christian Domínguez no va más por decisión del mismo conductor de ‘América Hoy’. En una edición del programa de YouTube de Edson Dávila, el cumbiambero dio mayores detalles de su distanciamiento.

Ante la pregunta de ‘Giselo’ si aún sigue teniendo comunicación con Domínguez, el ‘ojiverde’ contó que ya no. “No tengo comunicación con él, ni para un chifita” , dijo entre risas.

Sin embargo, segundos después y ‘detrás de cámaras’, Jonathan Rojas contó que no se pelearon, pues solo Christian le dejó de hablar porque decidió dar un paso al costado a la ‘Gran Orquesta Internacional’.

“ No me hablo con él, es que a raíz de que yo me salí de la orquesta, él me quitó el habla . Sí me pagó todo, no hay ningún problema en eso, pero fue por parte de los dueños, a otros socios que hubo ciertos acuerdos que no... No, no soy figureti, nada que ver con eso”, señaló.

JONATHAN: “LA RELACIÓN CON CHRISTIAN ES NO ES LA MISMA”

Meses atrás, Jonathan Rojas también hizo hincapié que su comunicación con Christian Domínguez es totalmente alejada.

“ Mi vínculo ya no es el mismo a raíz de los que pasó. Ya no tengo la comunicación que teníamos antes . Nosotros teníamos un grupal de WhatsApp, yo me retiré y la relación no es la misma”, puntualizó en su momento.