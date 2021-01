Jonathan Rojas sin broncas con Christian Domínguez tras dejar la Gran Orquesta

Jonathan Rojas aclaró que no tiene ningún problema con Christian Domínguez, tras separarse de la Gran Orquesta Internacional.

Jonathan, se especula que te habrías peleado con Christian, ¿es cierto?

Con Christian no tengo ningún problema, nunca lo tuve ni lo voy a tener. Le agradezco mucho sus consejos. Salí por la puerta grande y ahora me toca enrumbar mi camino como solista.

Acabas de lanzar la canción ‘A través del vaso’ en versión salsa…

Sí, pero por nada del mundo me alejaré de la cumbia. Me inicié cantando salsa y considero que estos dos géneros me dieron vida y me siento agradecido.

Por cierto, se dice que terminaste la relación con la mamá de tu hijo…

Tengo una buena relación con ella por nuestro hijo, siempre le voy a desear lo mejor.

De otro lado, contó que este viernes 8 de enero, a las 4 de la tarde, debutará en la conducción del programa ‘Préndete TV’, que se transmitirá en las plataformas digitales. (D. Bautista)