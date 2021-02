El imitador Jorge Benavides afirmó que se encuentra muy feliz y agradecido con el público, por haberlo ubicado en el primer lugar del rating (15.8 puntos) con su debut en ATV. Además, lamenta que Latina haya emitido el ‘Wasap’ en el mismo horario, pero está preparado para una ‘guerra televisiva’.

“No esperaba ser el líder de sintonía en el primer programa, había leído los miles de mensajes del público, sentía el cariño pero no podía medirlo en cifras de rating. Estoy muy agradecido con todo el público por su respaldo”, comentó un emocionado JB.

Las cifras te respaldan, pero ¿cómo te sientes de haber competido contigo mismo pues en Latina emitieron el ‘Wasap’?

Bueno, el ‘Wasap’ es propiedad de Latina y lo pueden programar cuando deseen... pero no me parece que me lo pongan de competencia y no les funcionó. Esto es una ‘guerra televisiva’, otros programas arman aniversarios, invitan a figuras y se compite.

¿Estás preparado para esta ‘guerra televisiva’?

Claro, pudimos haber hecho un megaprograma con invitados políticos y cantantes, pero solo tuvimos a Magaly. Nos ayudó también el morbo que había sobre el sketch de Sagasti. Y solo debo agradecer a la gente por esperarnos y respaldarnos.

Un debut exigente...

Sinceramente esperaba un tercer lugar porque ATV en este horario no era fuerte, y en el canal están muy felices.

Esto ratifica que fue una buena decisión haber dado el salto hacia ATV...

Así es. Era un riesgo, hay temores pero hemos trabajado duro.

Además, se ha dado el regreso de ‘Yuca’...

Mucha gente lo pedía y lo invitamos para un sketch, todo suma. Por ahora está como invitado, y es probable que lo volvamos a llamar.

Magaly Medina estaba nerviosa en la parodia...

Cada vez que hemos estado juntos se pone nerviosa, pienso que dirá ‘qué me va a decir’, pero me cuido mucho y nunca incomodamos a un invitado. No se esperaba la parodia de su esposo con Daniela, fue una sorpresa y ella se vaciló cuando vio la imitación de Zambrano. Al final se fue feliz.

Te pidió que bajes de peso y te afines el rostro...

Por eso le dije: ‘si me hago algo en la cara ya no soy Mascaly’, supuestamente es el monstruo.