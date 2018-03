Ernesto Pimentel sobre los hermanos Benavides: "Espero que no se haya creado ninguna enemistad"

Ernesto Pimentel se pronuncia. Después que Jorge Benavides sorprendiera con sus declaraciones sobre el pase de su hermano, Alfredo Benavides a América Televisión, se especuló que la relación entre ellos no era la mejor

Alfredo Benavides fue presentado como el nuevo jale del programa 'El Reventonazo de la Chola'. Este cambio de canal dejó a muchos con la boca abierta, pues el humorista venía trabajando con su hermano Jorge Benavides en El Wasap de JB.

Sin embargo, Alfredo Benavides aclaró que él ya había tomado la decisión de retirarse de El Wasap de JB desde mediados del año pasado y que Jorge Benavides lo sabía. "A mediados del año pasado ya había tomado la decisión de salir del canal, pero aclaro que no hubo ningún problema ni con el canal ni con nadie. Fue una decisión personal, he estado acostumbrado a trabajar solo"

Efectivamente, Jorge Benavides confirmó que su hermano sí había dicho que no continuaría en El Wasap de JB. Pero aclaró que todos en la producción pensaron que era solo una broma. Pese a que dijo que no le incomodaba verlo en El Reventonazo, sorprendió con estas declaraciones:

"Lo que me extraña es verlo vestido de mujer, porque en el ‘Wasap’ no quería hacerlo. Me imagino que le deben estar pagando bien. Ernesto es su amigo, lo quiere mucho, y estoy seguro que se van a divertir un montón haciendo el programa" , dijo Jorge Benavides.

Ahora, Ernesto Pimentel se pronuncia sobre las declaraciones de Jorge Benavides, quien se mostró sorprendido por el ingreso de su hermano Alfredo Benavides a su programa. El conductor espera no haber causado ningún problema entre los hermanos.

“Espero que no se haya creado ninguna enemistad o algún problema familiar. Ambos son súper profesionales”, acotó Ernesto Pimentel.

