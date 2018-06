¿Jorge Benavides y Carlos Álvarez volverán a trabajar juntos? [FOTOS]

El imitador Jorge Benavides contó que falta poco para que vuelva a trabajar con Carlos Álvarez, pues el público se lo pide a través de las redes sociales.

“Los televidentes me dicen que me junte con Carlos y es algo que me encantaría. Hablé con él y falta una reunión final con el canal para definir todo”, comentó Jorge Benavides.

¿Habrá algún problema con Carlos Vílchez?

Ninguno. Eso fue una broma, yo hablé con Vílchez y me dijo que no lo había dicho en serio. Además, a la gente le encantan los enfrentamientos, cosa que nunca ha sucedido en mis elencos, pero no hay ningún problema.