Jorge Benavides y Carlos Álvarez se juntan otra vez para 'El Wasap de JB'... ¿Qué dirá Carlos Vílchez?

Otra vez juntos a pedido del público. Jorge Benavides anunció que este sábado Carlos Álvarez volverá a aparecer en ‘El Wasap de JB’ luego de que en febrero pasado la dupla cómica se animó a grabar un sketch después de ocho años.



“Señor Carlos Álvarez, quería invitarlo a mi programa ‘El Wasap de JB’ para este sábado 28 y a los seguidores les pido, por favor, sugieran cual de las parejas que gustaban tanto en ‘El Especial del Humor’ les gustaría que hagamos”, dijo Jorge Benavides en Facebook.

La respuesta de Carlos Álvarez no se hico esperar y por el mismo medio le dijo a Jorge Benavides que aceptaba gustoso la invitación, además de estar de acuerdo sobre lo de la votación de sus seguidores para elegir la pareja que les gustaría que caractericen.



“Y bueno pues, ya la estamos haciendo muy larga, Jorge ( Benavides). ¿Cuándo otra vez juntos? La gente está ‘piteando’”, finalizó Carlos Álvarez en su video de Facebook, generando cientos de ‘Me Gusta’ y comentarios en cuestión de minutos.

Jorge Benavides y Carlos Álvarez se juntan otra vez para un sketch de 'El Wasap de JB'

Este miércoles se dio a conocer que Jorge Benavides y Carlos Benavides participarán juntos de una secuencia en la que interpretarán al expresidente Alberto Fujimori y a su hijo, el congresista Kenji Fujimori.



Sin embargo, ¿qué pensará Carlos Vílchez de todo esto? Ya que, como bien se sabe, el actor cómico deslizó en una entrevista con radio Capital la posibilidad de presentar su renuncia inmediata si la dupla se volvía a unir.



“Si Jorge (Benavides) regresa con Carlos (Álvarez), yo me paso a retirar. No puedo trabajar con él. No es que nos llevemos bien o mal, pero no me gusta mucho trabajar con él. Trabajé un mes creo, pero no me agrada", dijo bastante serio Carlos Vílchez.



Estas declaraciones sorprendieron a muchos. Pablo Villanueva ‘Melochita’ incluso calificó de “envidioso” a Carlos Vílchez por sus fuertes declaraciones y manifestó que si el humorista sintió incomodidad, no debió decir nada.

Pero, ¿qué dijo Carlos Álvarez sobre toda la situación que se generó alrededor de su primera participación en ‘El Wasap de JB’? Si bien se negó a comentar sobre el tema, el cómico aceptó que tiene una forma exigente de trabajo y le gusta la disciplina, cosas que no agrada a todos.

