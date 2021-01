¡LO CUENTA TODO! Jorge Benavides se pronunció por primera vez sobre la supuesta ‘censura’ a un sketch que realizó sobre una entrevista al presidente Francisco Sagasti. Al respecto, el imitador, indicó que no le agradó que el canal tomara dicha decisión, pero no fue determinante para que se cambie a ATV.

Según contó JB a Ojo, el canal ‘no censuró su scketch’, porque a él le prometieron que lo iban a emitir luego, algo que finalmente no sucedió.

“No (fue censurado). No salió el sketch por una decisión de la empresa pero con la promesa de que en un futuro no muy lejano iba a ser emitido. Creo que el concepto que tomó la empresa en ese momento, por la misma situación y la coyuntura, no lo vieron necesario y lo que me dijeron ellos es que lo “suspendimos” hasta próximo aviso”, indicó JB.

‘El wasap de JB’ deja Latina por ‘censura a su sketch de Sagasti’ y se muda a ATV, revela Peluchín

Por otro lado, Jorge Benavides dijo que no necesariamente fue dicha suspensión el que lo hizo tomar la decisión de dejar Latina y mudarse a ATV.

“Para ser sincero no me agradó mucho porque el sketch no tenía nada de malo, agresivo ni ofensivo pero finalmente mi trabajo es hacerlos, grabarlos y entregarlos al canal y pasan a ser propiedad del canal, y ellos deciden qué es lo que hacen con sus productos. De hecho sí me avisaron por respeto”, añadió.

Este miércoles, Jorge Benavides fue presentado en ATV como nuevo jale para la temporada 2021. El cómico confirmó que Carlos Vílchez estará en su elenco tras ‘una dura negociación’.

TROME | Jorge Benavides fue presentado en ATV