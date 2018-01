Jorge Benavides no le tiene miedo a la competencia [VIDEO]

Dice que trabaja para sus fieles seguidores y no pensando en golpear a otras producciones El imitador Jorge Benavides está agradecido con el actor Carlos Alcántara por haber participado en ‘El wasap de JB’, donde demostró su picardía en el sketch de ‘Lisuratás’. Además, dijo que no piensa en la competencia, sino en hacer un buen programa.



“Después de varias invitaciones pudimos contar con Carlos Alcántara, fue divertido grabar con él. No solo es un gran actor, sino muy buen comediante”, comentó ‘JB’.



En tanto, Carlos Alcántara expresó que se divirtió mucho en la grabación, pues admiraba el talento de Jorge, así como de ‘Felpudini’, a quien veía cada sábado en ‘Risas y salsa’ siendo adolescente.



Por otro lado, Jorge Benavides se refirió a la llegada de Carlos Vílchez al programa.



“Carlos no llegó a un acuerdo económico con ProTV y se abrió la oportunidad para que se integre al programa. Y obviamente, ‘LuisMi’ y ‘Rambo’, con Vílchez, es otra cosa”, aseguró.



¿Este 2018 tendrán un horario fijo?

Parece que nos quedamos los sábados porque es incómodo cambiar de horario. No para nosotros, pero sí para el público que nos sigue y expresa su malestar en las redes sociales.



Tendrás como competencia a la Chola Chabuca...

A estas alturas de mi carrera no pienso en competencias, sino en hacer un mejor programa cada semana. Trabajo para los miles de fieles seguidores que tenemos y no pensando en golpear a otras producciones.



¿Cuántos asistentes llevó la película de la Paisana Jacinta?

Casi 700 mil espectadores, una cantidad bastante importante. Por ahora la Paisana está descansando porque terminó doblada de tanto palo que recibió. Pero estoy agradecido con todos los que me dieron su respaldo.



¿Grabarás otra?

Sí y volveré a hacer algo con la Paisana, pero no tengo una fecha exacta. (E. Castillo)

Carlos Vílchez vuelve a hacer dupla con Jorge Benavides en 'El Wasap de JB'