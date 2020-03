El imitador Jorge Benavides agradeció al público por haber consagrado a ‘El Wasap de JB’ como el programa más visto del fin de semana con 17,6 puntos de rating, y aclaró que seguirá llevando sano entretenimiento a la gente, para sobrellevar la cuarentena por el coronavirus.

“Me sorprendí con las cifras y agradezco al público por la preferencia. Esto me alegra mucho y es un respaldo para nuestra propuesta de llevar entretenimiento a la gente, que por las circunstancias se encuentra cumpliendo una cuarentena en sus casas”, afirma Jorge.

Ese respaldo viene por los skecths coyunturales...

Claro, hemos tomado la coyuntura para crear bromas y secuencias graciosas, como lo del bono, las mascarillas, a ‘Lisuratás’. Y claro, siempre entregando un mensaje de prevención al público, pues con el humor se puede comunicar de manera más efectiva.

Sin embargo, han surgido algunas críticas hacia el programa del por qué están grabando en pleno ‘Estado de emergencia’...

Felizmente que es un porcentaje pequeño en relación a los innumerables mensajes de felicitación que recibo en mis redes y que nos han respaldado en la cifras del rating. Quiero aclarar que si no tuviese un permiso de tránsito no podría ir a laborar y que es otorgado por la policía nacional, donde claramente me he registrado como parte del área de entretenimiento de Latina.

No estás prohibido de trabajar...

Para nada. Lo ha dicho el ministro Morán y el presidente Vizcarra que también deben haber contenidos de entretenimiento para el público, pues necesitan reír para seguir adelante con la cuarentena. A mí también me gustaría estar en mi casa con mi familia y no exponerme, pero es la misión que me ha tocado en esta coyuntura. Creo que ese pequeño grupo que me critica está de mal humor por estar encerrados.

¿Cómo se dan las grabaciones de ‘El wasap’?

Muchos programas de Latina y otros canales han sido suspendidos porque necesitan público o elencos numerosos, en mi caso somos 6 o 7 por sketch y un pequeño equipo técnico. Por eso, seguiremos grabando durante estos días llevando alegría. Hasta me han criticado por no llevar mascarillas, pero la Organización Mundial de la Salud solo las recomienda cuando estás infectado o acudes a un lugar donde hay mucha gente como un mercado. Nosotros cumplimos con las disposiciones que se emiten, nunca jugaría con mi salud y la de mis compañeros.

(Eric Castillo)