Jorge Benavides reveló que tuvo una conversación con ’Dayanita’, miembro del elenco de su programa ‘JB en ATV’, luego de que se difundiera en redes sociales imágenes donde se le veía realizando shows en la calle, causando aglomeraciones en medio de la pandemia del coronavirus.

La primera vez fue cuando Danny Rosales compartió imágenes del show que realizó en las calles de Villa El Salvador junto a Dayanita. En el video se veía a muchas personas juntas, a pesar de que está prohibido.

TROME | Danny Rosales y ‘Dayanita’ hacen show en la vía pública

Semanas después, ‘Dayanita’ volvió a estar en el ojo de la tormenta por un show que realizó en las calles de Chincha que generó que muchas de las personas se aglomeren para poder verla. Al respecto, JB indicó que habló con ella.

“Yo conversé con ella sobre ese tema y obviamente hay que cuidarse todos. Ella trabaja en las calles y me comentó que trataron en un inicio de persuadir al público que tomen su distancia, pero llegó un momento que fue incontrolable. Ahora Dayana es tan popular y querida por la gente, por eso era incontrolable la situación y tuvo que cancelarlo. Y grabaron lo que pasó y luego le dieron su chancada”, indicó a El Popular.

TROME | ‘Dayanita’ realiza show cómico en calles de Chincha

Asimismo, precisó que le llamó la atención por su falta. “Sí, de todas maneras (le dio un jalón de orejas), bonito se le dio. Ya está bien advertida que no debe hacer eso. En realidad, la gente te toma como ejemplo sobre todo cuando eres un personaje público. Ya entendió y espero que no vuelva a suceder, porque me lo ha prometido”, agregó.

