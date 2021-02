CONMOVIDO. Así se mostró el humorista Jorge Benavides al recordar a su polémico personaje, ‘La Paisana Jacinta’, que fue censurado por el Poder Judicial en octubre de 2020 por promover la discriminación y atentar contra las mujeres indígenas.

En entrevista con ‘Día D’, el cómico, que ahora pertenece a la familia de ATV, se quebró al hablar de las presentaciones que realizaba encarnado con el personaje, donde congregaba a familias enteras.

“Cuando yo entraba al escenario, todo el coliseo se levantaba... y se me caían las lágrimas”, dijo Jorge Benavides sin poder contener la emoción y con la voz entrecortada.

“No sabes la emoción que sentía al ver a familias aplaudiéndome, emocionándose de ver a la paisana Jacinta, era increíble, eso no lo han sentido las ONG que me atacan, no lo han visto”, agregó.

TROME - Jorge Benavides se quiebra al recordar a ‘La Paisana Jacinta'