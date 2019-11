Jorge Benavides negó bronca con Carlos Álvarez: "No ha existido ningún desplante"

Después de conocerse que Carlos Álvarez no continuará en las filas de ATV el próximo año, el líder de ‘El wasap de JB’, Jorge Benavides afirmó que no tendría problemas en volver a trabajar con el actor cómico.



Jorge, ¿el próximo año continúan con ‘El wasap de JB’?

Sí. Hemos logrado cautivar a un público que nos sigue y estamos felices de ser una opción para los televidentes.



¿No hay presión por la competencia ni el rating?

No tenemos presión, ya nos hemos impuesto con un nombre y el público nos sigue.



Carlos Álvarez no estuvo en la preventa de ATV. ¿Existe la posibilidad de que se sume al elenco de ‘El wasap de JB’?

En televisión puede pasar cualquier cosa, se busca nuevos formatos y también se piensa en el retorno de formatos antiguos.



¿Consideras que Carlos sumaría bastante al elenco?

Te soy sincero, no lo tengo en mis planes y no sé cuáles serán los planes de él.



Se especuló que no te habrías querido juntar con Carlos en la Teletón. ¿Es verdad?

Lo que pasa es que viajé en la tarde, pero sí estuve en la Teletón. No es que yo no haya querido, solo que no coincidimos. La Teletón no busca juntar a alguien con alguien, sino en que colaboremos sí o sí. Además, Carlos ha venido un par de veces a mi programa. No ha existido ningún desplante, nada que ver.