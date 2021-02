El imitador Jorge Benavides afirmó que quedó asombrado con el respaldo del público, que por segunda semana, lo ubicó en el primer lugar de rating, compitiendo con el debut de ‘El reventonazo de la Chola’ y una clásica película de Cantinflas (El bolero de Raquel).

“Aún no salgo de mi asombro por las cifras que hemos tenido el sábado, y estoy muy agradecido con el público por su respaldo. No pensé que volvería a darse, porque la semana pasada era nuestro debut y ahora la competencia se estaba reforzando”, comentó JB.

Has tenido de competencia a Cantinflas...

Todo un clásico del humor mundial, y que ha registrado más rating que la repetición de ‘El wasap’ que pusieron la semana pasada.

Este éxito en el rating es un compromiso doble con el público...

Yo no me ‘jamoneo’ diciendo que soy el número uno de la comicidad, a mí me gusta trabajar y tengo el gran respaldo de mi elenco. Sin duda, que seguiremos esforzándonos para seguir haciendo reír a la gente.

¿Los ejecutivos del canal están contentos?

Todos estamos agradecidos. Es más, los técnicos del canal son felices al vernos grabar, se vacilan a morir junto con nosotros en los ensayos y grabaciones, el grupo es divertido.

¿No te marea el éxito del rating?

No, tengo los pies bien puestos en la tierra y nunca me he desubicado. Siempre es un riesgo cambiar de canal y empezar de cero, pero creo que el público nos tiene cariño, y en las redes sociales nos lo hacen saber.

La imitación de Andrea Llosa ha sido muy bien recibida...

Lo leí y es bonito saber que le gustó. Esperamos en el futuro poder grabar con ella. Recién estamos empezando y se vienen muchas sorpresas.