El actor de comedia y cabeza del programa ‘JB en ATV’, Jorge Benavides se mostró más que orgulloso al presentar el primer tema musical de su hija Yajaira, ‘Detrás del mostrador’.

Así lo hizo a través de su cuenta en Instagram donde contó lo emocionado que estaba por el lanzamiento de su hija como cantante y compositora musical.

Pese a que al principio soñaba con que su hija sea médico, arquitecta o ingeniera, aseguró que apoyó en todo momento a su hija cuando decidió dedicarse a la música.

“Hace 27 años nació mi primera hija Yajaira @yajairabenavidesof y jamás me imaginé que decidiría estudiar la Carrera de Música. Como todos los Padres quería que sea Ingeniero Arquitecto o Doctora, pero finalmente su decisión fue por la Música así que no me quedó otra como Padre que apoyarla con sus sueños”, señaló Jorge Benavides.

“Hoy Yajaira ya terminó su Carrera y estrena su primer tema Musical compuesto e interpretado por ella. Y estoy tan nervioso como lo debe estar ella. ¡Orgullosisimo les presentó su primer tema de mi adorada hija Yajaira! Suerte hija mía. Te deseo todos los éxitos del Mundo. ¡Y a Uds mis seguidores solo les pido compartir conmigo esta gran felicidad! ¡Mil Gracias!¡Te Amo Hija!”, añadió el actor.

De inmediato, Yajaira agradeció el gesto que tuvo su padre al compartir su material musical con su casi un millón de seguidores en Instagram.

“Gracias padreee ♥ te amo muchísimo. Gracias por apoyarme y dejarme estudiar música y teatro mis dos grandes pasiones. Empieza un camino que caminaremos JUNTOS. Graciaaaas”, escribió la novel cantante.