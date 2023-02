¿CÓMOOO? Jorge Benavides reveló lo que le pasó con Enrique Espejo ‘Yuca’ cuando quiso darle un regalo al percatarse que necesitaba ayuda. Durante una secuencia de JB en ATV, el humorista tildó de “malagradecido” a su compañero.

Según narró, ‘Yuca’ siempre se quejaba por no tener un auto, entonces JB decidió hacerle un presente pensando en el bienestar de su amigo.

“Se me ablandó el corazón, tontamente, y le quise regalar un auto. Entonces, tenía un Volkswage escarabajo, lo tenía en un taller y dije por qué no, tantos años a mi lado”, explicó.

¿Qué dijo Yuca sobre auto de Jorge Benavides?

El cómico explicó que llevó el carro a su amigo, pero no esperó su reacción, ya que lejos de agradecerle comenzó a ponerle peros a su regalo.

“‘Qué es eso’, así me lo dijo y le dije ese carrito es para ti (...) Bueno fuera que me haya dicho gracias, me dijo: “ya pero, le vas a cambiar las llantas y me imagino que le vas a dar una pintada”, eso es lo que no me gusta de ti (...) Cuánta gente quisiera un Volkswage escarabajo”, manifestó.

