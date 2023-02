¿CÓMO? En una divertida secuencia, Jorge Benavides reveló que Andrés Hurtado “siempre ha odiado” a Magaly Medina, con quien actualmente se ve que mantienen una relación de respeto.

LEE TAMBIÉN: Andrea San Martín transmitió EN VIVO su chape con jovencito de EEG en discoteca

“Lo que no me gusta de ti es que toda la vida la has odiado a Magaly Medina, toda tu vida”, dijo JB, provocando una rápida reacción en Chibolín. “Eso no debiste decirlo”, le reclamó.

Según explicó JB, no entiende cómo se hicieron amigos. “Toda la vida has rajado y de la nada vienes al set, te sientas en tu mesa, la invitas a tu programa, le compró una cartera de 7 mil dólares. Nunca das puntada sin dedal”, remató.

Chibolín pidió que corten confesión de JB sobre Magaly Medina

El conductor de ‘Sábado con Andrés’ pidió a la producción del programa de JB en ATV que corten la revelación que incluía a Magaly Medina.

“Te dije que no metieras a Magaly, espero que lo corten, espero que sea así”, manifestó; sin embargo, JB enfatizó que no se editaría nada.

TE PUEDE INTERESAR

Andrés Hurtado le reprocha a JB y revela cómo lo ‘cambió’: “Yo brillaba más que tú y trajiste a Vílchez”}

Los mejores looks en la boda de André Silva y la hija de Michelle Alexander: Ethel Pozo, Miyashiro, Cacho y más

Christian Yaipén se defiende por supuesta mala actitud con fan: “Desde el bus no se ve nada”