Jorge Benavides hará de ‘Sagasti’ en ATV y descarta posible censura: “Aquí no habrán esos problemas”

El imitador Jorge Benavides inició ayer su nueva etapa artística en ATV, siendo presentado por el gerente Ney Guerrero, junto a todo su elenco.

“Me siento feliz y emocionado de estar en ATV, vuelvo después de muchos años. Es un nuevo reto en mi carrera”, dijo ‘JB’.

TROME | Jorge Benavides fue presentado en ATV

Tu salida de Latina fue inesperada, y se dijo que la razón fue la censura de la parodia de ‘Sagasti’...

No fue el motivo, la parodia se grabó, salió la promoción y me dijeron que iban a suspenderla y salía después, y hasta ahora estoy esperando. Sin embargo, ahora lo voy a hacer en ATV, aquí no habrán esos problemas.

Entonces, regresa ‘Mascaly’...

Por fin volverá ‘Mascaly’. El señor Ney Guerrero ha dado el visto bueno, y falta hablar con la señora Magaly.

También te piden el retorno de ‘Yuca’.

Hablé hace poco con él y me dijo que estaba dispuesto, pero es una persona mayor, hay que evaluarlo.

A pesar que Clara Seminara continúa con el proceso en su contra.

Ese caso está judicializado y no me voy a pronunciar.

Hace unas semanas se dio judicialmente una censura contra ‘La paisana Jacinta’, ¿cómo lo has tomado?

Con mucha pena porque es un personaje muy querido por la mayoría del país. Pero he conversado con mis abogados y voy a hacer respetar mis derechos de expresión artística.

TROME | Carlos Vílchez se despide llorando de ‘Noche de patas’

Por su parte, Carlos Vílchez se mantiene junto a JB y dejó el programa ‘Noche de patas’, en Latina.

“Estoy contento de estar en ATV, es un nuevo reto para todos. Jorge es más que un amigo”, dijo.

Este viernes se emitirá en Latina la última presentación de Carlos Vílchez en ‘Noche de patas’, y añadió: “Siempre quedo bien en cada trabajo, entregando mi mejor esfuerzo”, señaló.

