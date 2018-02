Jorge Benavides sobre su hermano Alfredo Benavides en El Reventonazo: "Le deben estar pagando bien"

El imitador Jorge Benavides -mejor conocido como JB- negó estar peleado con su hermano Alfredo Benavides, quien sorprendió al integrar el elenco de la ‘Chola Chabuca’ y le desea que se divierta mucho.

“A mediados del año pasado nos comentó que solo iba a trabajar en el programa hasta fin de año. Pensé que era una broma, pero al final fue verdad. Ha sido una sorpresa”, comentó Jorge Benavides.

¿Te incomoda verlo en el programa de la competencia?

Para nada. Lo que me extraña es verlo vestido de mujer, porque en el ‘Wasap’ no quería hacerlo. Me imagino que le deben estar pagando bien. Ernesto es su amigo, lo quiere mucho, y estoy seguro que se van a divertir un montón haciendo el programa.

Por otro lado, Carlos Vílchez señaló que renunciaría si Carlos Álvarez ingresa al ‘Wasap de JB’.

“Si Jorge regresa con Carlos, yo me paso a retirar. No puedo trabajar con él. No es que nos llevemos bien o mal, pero no me agrada trabajar con él... no sé, llamaría a Mariana (Ramírez) para que me recoja”, indicó Carlos Vílchez en entrevista con Alan Diez.





Carlos Vílchez sobre Carlos Álvarez

