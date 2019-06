Jorge Benavides tomó radical medida con su elenco tras denuncia de Clara Seminara contra Yuca, contó Danny Rosales.

Danny Rosales, integrante de 'El Wasap de JB', indicó que Jorge Benavides tomó una medida con todo su elenco tras la denuncia por tocamientos indebidos de Clara Seminaria contra Enrique Espejo, Yuca.

Danny Rosales reveló que Jorge Benavides sostuvo que ya no quieren que "se jueguen de manos", pues así habría iniciado la discusión entre Clara Seminara y Yuca.



"Jorge Benavides nos reunió (…) y a las mismas chicas les ha dicho que no se jueguen de manos. Él ha prohibido que no se jueguen con nadie", indicó Danny Rosales.



Según Danny Rosales, Jorge Benavides dijo que no quiere que nadie se ofenda o insulte en su grupo de trabajo. "El primero que haga eso se va a la calle", habría indicado JB a su elenco.



"Hubo un precedente de un cómico que no es de mi época que se propasó con una chica y lo botó", contó Danny Rosales, recordando cuando aún existía el programa 'JB Noticias', dirigida por Jorge Benavides.



Cuando Danny Rosales fue consultado sobre el comportamiento de Yuca con Clara Seminara, prefirió evitar pronunciarse, aunque defendió a Jorge Benavides.



"Yo creo que él ya pidió las disculpas del caso. Yo no sé cómo habló Clara o Yuca (…) Pero de lo que si estoy seguro es que Jorge no miente, jamás miente y no es porque soy patero por ser mi jefe ni nada", indicó Danny Rosales.



Danny Rosales concluyó que Jorge Benavides "más que un jefe es un amigo", agregando que no "apañaría" una situación de acoso como el supuesto caso de Clara Seminara y Yuca.