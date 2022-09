Luego que Carlos Álvarez y Jorge Benavides fueron captados en una reunión con Ney Guerrero, Magaly Medina le aconsejó a Gisela Valcárcel que tome cartas en el asuntos porque el ‘nuevo programa’ estaría los sábados.

“A la Gise ciertamente esta noticia no le va agradar nada porque JB tiene su programa los sábados y si une con Carlos Álvarez, qué pasaría los sábados ¡Uy! la Gise tiene que cancelar ese proyecto de programa que no le funciona right now, si quieres detalles, llámame mana”, indicó en entre risas.

El último sábado 27 de agosto, el programa de Gisela Valcárcel no logró liderar en sintonía y fue desplazado por Los Milagros de la Rosa. Ante ello, la popular ‘señito’ anunció cambios en su programa para la siguiente gala.

Magaly Medina: Se cocina algo con JB y Carlos Álvarez

A pesar que salieron ‘negar’ que estén preparando su regreso, tanto Jorge Benavides y Carlos Álvarez dieron un guiño a la pantalla, dando a entender que sí se vendrían más sorpresas.

“¿Ese guiño que se vio al final? A mí no me vienen con cuentos, desde que pasaron por la oficina de Ney Guerrero quiere decir que se cocina algo”, expresó la urraca.

