'Yuca' rompe su silencio tras denuncia de Clara Seminara: "Es una calumnia, pido que se rectifique" | VIDEO

Enrique Espejo, conocido popularmente como 'Yuca ', rompió su silencio y se defendió de la denuncia que realizó la actriz Clara Seminara en su cuenta de Instagram , en la que lo acusó de tocamientos indebidos.

Según la publicación de Clara Seminara, el cómico se propasó con ella y la tocó de manera indebida antes de las grabaciones, hecho que hizo que ella reaccione lanzándole dos cachetadas y gritando delante de sus compañeros.

'Yuca' tildó de 'calumnia' lo escrito por Clara Seminara al acusarlo de haberla tocado indebidamente. El actor señaló que todo se trató de un juego.

Espejo señaló que ambos se encontraban 'boxeando' en los pasillos del canal cuando el 'juego' se les escapó de las manos, haciendo que él le lanzara un 'palmazo' y no 'una metida de mano'.

"Sin pensarlo, al darme un puñete y yo protegerme le he dado un manazo, pero a la altura de la cintura. Es una calumnia (La denuncia de Clara Seminara)", declaró brevemente 'Yuca' en 'Válgame Dios'.

"Le pedí disculpas, dos veces. Ella me tiró una cachetada que asimilé. Soy hijo de mujer. Ha sido un juego. Clarita te suplico no se si estas mal asesorada. ¿Acoso sexual? De qué estamos hablando. Jorge me conoce. Desgraciadamente me propasé porque le di un manazo pero le pido que se rectifique. Recapacita", agregó el cómico.

Jorge Benavides, productor de 'El Wasap de JB', envió un comunicado en el que da su versión sobre la denuncia que hizo la actriz Clara Seminara contra 'Yuca', a quien acusó de tocamientos indebidos.

JB explica que le impuso una sanción económica a 'Yuca' luego de haberse enterado de lo que sucedió con Clara Seminara.