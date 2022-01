Esta historia empezó en un mercado de barrio, cuando el niño decidió mostrarle al ‘mundo’ su arte y eligió a su admirado Michael Jackson como carta de presentación. Desde ese entonces, no paró, siguió y tuvo presencia en películas como Django, la saga que tiene protagonista a Giovanni Ciccia, además de otras series y novelas. Jorge ‘Coco’ Gutierrez sabe de las emociones de subirse al escenario, pero también del sacrifico por llegar al sueño perseguido por años. Un viaje al interior de un actor de raza.

‘Coco’, ¿tres principio que debe tener todo el que aspira estar sobre las tablas?

Perseverancia, paciencia y mucha fe.

¿Y si lo haces para ganar fama?

Dicto talleres de actuación y una alumna me aseguró que ella buscaba eso.

¿Qué le respondiste?

No estás en el camino.

¿Solo eso fue tu respuesta?

Le agregué: ‘El reconocimiento llega por sí solo, pero a la vez es efímero. Un día estás en los titulares de la prensa y luego desapareces’.

JORGE ‘COCO’ GUTIÉRREZ: LOS INICIOS

¿Cómo superar los nervios de una primera presentación?

Siempre recomiendo: Pónganse a orar para que Dios los respalde. Segundo, realizar tus ejercicios para soltarse un poco.

¿Alguna vez saliste al escenario y solo estaban tus amigos?

Primero te comento que no soy de mirar si entró gente al teatro, porque me gusta estar metido en el personaje que voy a interpretar. Pero me pasó.

¿Cómo fue?

Solo fueron 10 personas y varios eran familia, ja, ja.

¿Suspendieron la obra?

La hicimos igual. Por respeto a esos pocos que compraron su entrada para vernos.

¿Qué dijeron en casa cuando avisaste que ibas a ser actor?

Mi madre siempre me apoyó. Es que desde chico es lo que me ha gustado. En el colegio era quien me ofrecía para las representaciones y de niño, como soy hijo único, jugaba a imitar artistas.

Cuéntame una historia de esos tiempos

Fui ‘Burbujito’ de Yola Polastri, pero si me remonto más atrás, un día, en el mercado de mi barrio en Breña, hice la representación de Michael Jackson y hasta me aplaudieron. Desde allí me llamaban ‘El Loquito’.

LEE: Lo que Melania Urbina piensa de su recordado personaje la ‘Chica Dinamita’ en “Django”

Eres imitador, ganaste el reality ‘Quién soy’ del programa ‘Enemigos públicos’

Imité a Oscar D’ León, Rossi War y gané un auto. Justo pasaba por unos problemas de salud en la familia y lo vendí.

LOS BESOS EN LAS GRABACIONES

Tuviste un célebre personaje como el ‘Coyote’ en una de las sagas de la película ‘Django’

Mi papá recién había fallecido y me llamaron al casting y lo hizo el mismo Giovanni Ciccia y quedé. Otra bendición de Dios.

Vamos con el tema de las chicas en pantalla. ¿Se disfrutan los besos?

Tienes que saber moverte para que la cámara enfoque bien, estar atento al texto que viene. El dialogo que sigue. Te están avisando que no tapes a tu compañera. Todo es muy profesional.

Te han tocado muchachas muy hermosas

He besado a Mayella Lloclla en ‘Los Jotitas’, una gran compañera, también a Dorita Orbegoso en la serie de Jonathan Maicelo.

¿Ayuda el barrio para actuar?

Sí, porque uno le suma al personaje.

Tú lo tienes

Sí y además, los actores observamos mucho.

EL ACTOR EN LA VIDA REAL

¿Ustedes tienen la posibilidad de que, si fallan en casa, pueden representar un papel de víctimas y les creen?

Ja, ja, y tu pareja te puede decir: ‘Estás actuando’

¿Te ha pasado?

Los actores, en la vida real, no sabemos actuar.

¿Un ejemplo?

El día que pedí la mano de mi esposa.

¿Qué ocurrió?

No me salían las palabras, estaba nervioso.

Uno podría creer que para ti eso sería muy simple

Mi suegro me decía: ‘Estás temblando’.

Más allá de soñar con ser un artista reconocido, ¿por qué es bueno llevar un curso de actuación?

Sirve para saber expresarte, que se te entienda, tener una buena postura.

¿Seguirás dictando talleres?

En verano empezamos de manera presencial. Pueden recibir información en el Instagram: @desata2_ o llamando al 965455936.

Gracias por tu tiempo

A ustedes y el respeto de siempre porque he ejercido el periodismo y sé lo sacrificada que es la labor y lo emocionante de cada día.

TE PUEDE INTERESAR: