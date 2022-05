Jorge Cuba continúa demostrando su apoyo a su hijo Rodrigo Cuba y a su actual pareja Ale Venturo. El político ha sido claro en criticar duramente a la modelo Melissa Paredes por su ampay con el ‘Activador’ y esta vez, volvió a comentar el escándalo.

Mediante su cuenta de Instagram, ‘Don Gato’, conocido así por sacar las garras por su hijo Rodrigo, compartió una imagen donde figura la conductora de televisión Magaly Medina junto a su nueva nuera Ale Venturo y a su hijo Rodrigo Cuba.

“ Excelente entrevista de Magaly a Rodrigo y Ale. Romance y verdades ”, fue lo que escribió el exministro en señal de apoyo al futbolista por todo lo dicho sobre Melissa Paredes. Además, dejó al descubierto que estuvo detrás de cámaras de la confesión del ‘Gato’ Cuba.

Jorge Cuba estuvo en entrevista a Rodrigo y Ale Venturo. Foto: Instagram

¿QUÉ REVELÓ RODRIGO CUBA SOBRE MELISSA?

Magaly Medina reveló un extracto de la entrevista exclusiva que le brindó Rodrigo Cuba la mañana de este viernes. En sus inéditas declaraciones, el popular ‘Gato’ desmintió a Melissa Paredes, cuando la actriz aseguró que pagaba la mitad de todos los gastos en su matrimonio con el futbolista.

“Yo me encargaba de pagar la empleada, de mantener la casa... infinidad de cosas. Ella lo que hacía con su dinero era gastar en sus extras” , le confesó el pelotero a la urraca.

En ese sentido aseguró que Melissa Paredes no pagaba ni su celular. “No pagaba ni su teléfono, no pagaba su seguro de salud, no pagaba el seguro de su carro ni el mantenimiento de su carro, pagaba la gasolina de su carro eso sí”, dijo Rodrigo Cuba en la entrevista.