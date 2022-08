El chico soñaba con ser cantante, tener su banda de rock y triunfar. Pero el destino travieso y caprichoso, lo llevó a encontrarse con la actuación. El colegio exigía un cortometraje y él hizo un trabajo destacado, las mejores notas de su promedio anual y entonces, entendió que eso era lo que buscaba. Jorge Guerra, por estos días, es ‘Jaimito Gonzales’ de ‘Al fondo hay sitio’, la serie más exitosa de la televisión peruana y que se trasmite por América televisión. Allí sufre por un amor no correspondido y hasta ofensivo. Pero en realidad eso es lo que representa, porque el muchacho nacido en el Callao, tiene otra forma de pensar.

Jorge, ¿si un amor te dice no?

Si no pasa nada, media vuelta.

¿La cargoseas?

Si no quiere, hay que entender las cosas.

¿Se puede mantener buena amistad con la ‘ex’?

Tengo buena relación.

¿Y estar con la que fue pareja de tu amigo?

No lo haría, no sería muy cómodo para nadie, pero reconozco que hay gente que sí encontró de esa manera su felicidad.

¿Con la hermana de un amigo?

Es un poco incómodo, pero no me parece descabellado.

¿Celoso?

Cuando era chibolo paraba así todo el día.

¿Qué te desesperaba?

Si no respondía los mensajes me volvía loco.

¿Y ahora?

Sé que cada uno hace su vida y hay responsabilidades.

¿Caíste en las garras de la infidelidad?

Nunca. Respeto el pacto de lealtad.

CHALACO DE LA PUNTA

Tienes códigos de barrio, ¿de dónde eres?

Soy chalaco, de La Punta. Somos los sanos del puerto.

¿Hincha de...?

Sport Boys, no se puede ser de otro equipo.

¿Lugares del Callao que no puedes dejar de visitar?

He ido al mercado un montón de veces a comer pan con chicharrón, también me gusta la panadería ‘Olcese’.

¿Una calle brava?

He pasado por Loreto.

Imagino que eres salsero...

No y debo pedir disculpas por eso ja, ja.

¿No te gusta?

Sí, podría pasar todo el día escuchando salsa.

¿Entonces no sabes bailar?

Tengo dos pies izquierdos.

¿Ni por cumplir?

Salgo a la pista, me arriesgo.

¿Un buen cebiche?

En el barrio de Castilla. Fui con un amigo de La Punta.

¿Juegas fútbol?

Soy defensa, dejo el corazón.

¿Sales con pelota dominada y cabeza levantada?

Bueno no soy.

¿Haces respetar tu zona?

Digamos que dejo todo y voy con todo.

¿Machetero?

Esa es.

¿A qué futbolista se parece tu juego?

Carlos ‘León’ Zambrano, diría yo.

Antes de trabajar en 'Al fondo hay sitio', solo había hecho 2 obras de teatro y una película (Foto: Allengino Quintana)

QUERÍA SER CANTANTE

¿Soñaste con ser jugador?

No, quería ser cantante.

¿De qué género?

Rock.

¿Y cómo llega la actuación?

Me encantó un trabajo que hice en el colegio y me di cuenta que era lo que deseaba.

¿Te apoyaron en casa?

Enseñé lo que había grabado y me dijeron que luche por mis sueños.

¿Te sientes ‘arreglado’?

No me siento así ni jamás lo sentiré.

¿Cuánto han subido los seguidores en Instagram?

Cuando llegué a ‘Al fondo hay sitio’ tenía 400 y ahora son 21 mil.

¿Se arman tumultos en las tiendas donde llegas a comprar?

Solo una vez, se juntaron como seis personas a pedirme fotos.

¿Te incomoda?

Me gusta y no porque me sienta famoso, sino que es una manera de reconocer lo que hago y es lindo.

TEN CUIDADO CON ESA PITUCA

¿Qué te recomienda la gente en la calle?

Una vez uno me dijo: ‘Ten cuidado con esa pituca’ (‘Alessia Montalván’).

¿Una chica que te ‘choteó’ te ha vuelto a escribir?

No.

¿Y gente que ya ni te hablaba?

Sí, para felicitarme o confirmar si soy yo el que sale en la serie.

¿Dónde compras tu ropa?

Por Internet, ‘Gamarra’ y últimamente en Plaza San Miguel.

Un gran abrazo...

A ustedes y siempre agradecido con la gente que nos ve.

Del Callao para el Perú y más allá de las fronteras. El muchacho no baja la guardia y sabe que la lucha por ser mejor continúa. El argelino-francés Albert Camus afirmó: “En la profundidad del invierno, aprendí que en mi interior hay un verano invencible...” Y parece que el actor lo entiende así.

