Jorge Henderson, jurado de Yo Soy, afirma que él es la mejor demostración que Dios existe y nunca perdió la esperanza de reencontrarse con su público. Asegura que sus críticas son objetivas y serias, pero también entra a la chacota.

“Mira el cariño de la gente, a pesar del frío nos acompaña y para mí esto es impagable. No pensé que Yo Soy tuviera tanta fuerza, ahora que lo he podido palpar, que he podido estar todo el tiempo adentro, he visto como la gente se inscribe, participa en los castings, sin manejo de nadie se presentan y buscan un cambio en la vida a través de Yo Soy”, afirmó.

En esta nueva etapa la exigencia será mayor.

Obviamente en estos 30 días nace una estrella. Yo que he podido escuchar a casi a todos, de los 20 participantes que vamos a presentar en los próximos días, hay por lo menos 2 o 3 que van a dar qué hablar con una fuerza tremenda.

Siempre sus críticas son amables, objetivas...

Sí, de repente trato de ser lo más serio, lo más responsable posible porque sé cómo es una audición. No es fácil hacer un casting.

Pero también le entra a la chacota, esa es una faceta que no conocíamos de Jorge Henderson.

Por supuesto, sí ya estás en la cancha patea la pelota.

¿Se ha sentido cómodo en el formato?

Sí, la gente de ‘Rayo en la botella’ es de primera, siempre están atentos preguntando en que te ayudan.

Se le extrañaba mucho en televisión...

Es que originalmente yo no podía hacer programas por el trasplante (de hígado) y todo eso.

¿En que etapa de su carrera considera que se encuentra?

Esta es una demostración, para mí, primero que Dios existe y segundo que nunca hay que perder la esperanza. Nunca imaginé estar nuevamente con el público. Solo me queda decir: ‘Gracias Señor, por todo lo que me estás dando’.

YO SOY 10 AÑOS: CONCIERTOS EN VIVO

El lunes 30 de mayo, se llevó a cabo el gran estreno de ‘Yo Soy’, temporada especial por los diez años.

La primera edición que dió inicio a la temporada de ‘Yo Soy 10 años: Conciertos En Vivo’, se llevó a cabo desde el Parque de la Amistad (Santiago de Surco) dónde hubo gran acogida por parte del público, miles asistieron a este gran evento.

El programa inició sus celebraciones con la participación de Adolfo Aguilar en la conducción junto a su partner Karen Schwarz.

“Todos pueden venir, vamos a estar varios días acá (Parque de la Amistad en Surco) luego nos vamos a trasladar a otras locaciones, pero la entrada es totalmente gratis” indicó Adolfo Aguilar. “Ojo que luego nos vamos a otros distritos, les voy a ir contando” recalcó Karen Schwarz.

Cabe señalar que hasta el momento se han confirmado los siguientes distritos: Surco, San Miguel, Jesús María y Cercado de Lima. Todo este esfuerzo gracias a un gran despliegue de personas y equipo técnico.

Asimismo, el retorno de Ricardo Morán a la mesa de jurado junto a Maricarmen Marín, Katia Palma y Jorge Henderson, quienes se mostraron muy estrictos y exigentes en cada una de las cinco presentaciones.

Otra de las novedades que trajo “Yo Soy” en esta temporada, fue nada más y nada menos que una nueva mecánica pues en la mesa de jurados hay un ‘botón de eliminación’, el cual al ser presionado deja fuera de la competencia a los participantes.

La nueva temporada ‘Yo Soy 10 años: Conciertos En Vivo’ lo puedes disfrutar en su horario estelar de las 8:30 pm, por Latina Televisión.

