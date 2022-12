Jorge Luna usó sus historias de Instagram para comentar las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel sobre la Navidad que sacaron chispas. El animador de ‘Hablando Huevadas’ le respondió con todo a la ‘Señito’ tras asegurar, en una chocolatada frente a decenas de niños de San Juan de Lurigancho, que Papa Noel no existe.

“Paso por aquí para calmar todas esas dudas que les están llegando con respecto a la ‘Casa de Papa Noel’ que estoy anunciando, porque dicen que están preocupados porque Gisela no sé a qué niños les ha dicho que Papa Noel no existe. Ustedes quédense tranqulos, yo tengo pruebas de que existe, lo vi ayer, fui a la ‘Casa de Papa Noel’ y lo he visto , no sé de dónde está sacando Gisela esas cosas de que Papa Noel no existe, espero que tenga pruebas de la no realidad y la no existencia del señor Papa Noel, porque yo lo conozco, tengo videos donde logré captar su presencia, entonces le pido a Gisela que mida sus palabras, sobre todo frente a los niños por favor ”, dijo el humorista.

Asimismo, se reafirmó en sus pruebas de la existencia del personaje navideño y mostró una foto donde está al lado de Choca Mandros, conductor de ‘Más espectáculos’ y ‘Estás en todas’, ambos programas de América Televisión. “Choca es del mismo canal (que Gisela), entonces le pido por favor que no esté emitiendo comentarios que no estén basados en la verdad, porque yo logré captar en imágenes en exclusiva al señor don Papa Noel y es amigo de Choca. Choca debería decirle”, acotó Jorge Luna.

Jorge Luna, de Hablando Huevadas, aclaró que tiene pruebas de la existencia de Papa Noel, luego que Gisela asegurara que el popular pérsonaje de la Navidad no existe.

¿QUÉ DIJO GISELA VALCARCEL SOBRE PAPA NOEL?

Durante una chocolatada con niños, Gisela Valcárcel no dudó en afirmar que Papá Noel es un invento del hombre, esto pese a que muchos pequeños creen en esta figura navideña.

“Hoy venimos a decirle a ustedes, Feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto a Papá Noel, pero si saben que Papá Noel no existe ¿no? (...) Aquí sí saben la verdad, Papá Noel no existe es algo creado, no estamos en desacuerdo está muy bien porque nos alegra” , expresó.

La popular señito realizó una actividad en San Juan de Lurigancho, previo a las fiesta de fin de año y enfatizó que el protagonista de Navidad es Jesús.

“El mundo cristiano celebra la Navidad el 25 de diciembre, como tú tienes una fecha de nacimiento, también sabemos que Jesús nació en la tierra y que su cumpleaños es este mes, y es tan bueno que en su cumpleaños no recibe regalos sino que los da”, indicó.

Más tarde, en sus historias de Instagram, la Señito aclaró la situación luego de destado el escándalo. “Rompe la ilusión de niños en chocolatada porque Papa Noel no existe”, leyó Gisela de un titular de un medio digital. “Sí dije eso pero tambien dije que era lindo, a mí me gusta Papa Noel pero ustedes saben cual es la verdad ¿pues no? Qué buena. Y es que en realidad yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús. Celebramos Navidad por eso y eso es lo que dije, ahora si los papa noeles se han enojado conmigo, ¿qué hago?”, indicó la conductora.

