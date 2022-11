La derrota de Argentina ante Arabia Saudita ha pasado factura a algunas personalidades peruanas que decidieron apostar a la Albiceleste. Jorge Luna hizo una transmisión del partido por el Mundial Qatar 2022 desde la plataforma ‘No Somos TV’ junto a su partner Ricardo Mendoza, el comediante Jorge Talavera y el popular Mister G.

Sin embargo, a los pocos minutos que finalice el partido y ante la clara remontada de Arabia a Argentina, Jorge Luna terminó explotando y arremetiendo contra la albiceleste por hacerle perder una fuerte apuesta.

“ Quedan tres minutos, ese jugador se va a dormir unos cuatro minutos y ya me cagó todas las apuestas . Sí, vi (el rodillazo), pero párate, es un deporte de hombres, de contacto, levántate. Entonces que lo retiren le pongan bolsa negra y no joda más, tiene que anotar, si murió y murió, no será el primero que muera en una cancha de fútbol. Lo importante es que no se manche el fútbol”, dijo.

TROME | Jorge Luna ‘explota’ en transmisión

HINCHA PERDIÓ 160 MIL DÓLARES POR ARGENTINA

La derrota de Argentina ante Arabia Saudita no solo generó desazón en los argentinos, sino en cientos de apostadores. Y es que muchas personas habían ‘depositado sus esperanzas’ en la victoria ‘Albiceleste’ en su debut en el Mundial Qatar 2022, aunque se toparon con un resultado adverso al de sus pronósticos.

En redes sociales, son diferentes los usuarios que expresaron su pesar por este resultado. Sin embargo, uno de los que llamó la atención fue el caso de un australiano que había apostado 160,000 dólares al triunfo de Argentina .

La casa de apuestas TAB había recordado la gran apuesta realizada por un aficionado australiano, quien aprovechó la baja cuota que ofrecía Argentina en su debut. No obstante, al igual que otros tantos apostadores, recibió un baldazo de agua helada.