Jorge Luna el conocido comediante de Hablando Huevadas y las redes sociales brindó una extensa entrevista para el canal Una chela más de YouTube y compartió muchos detalles sobre su carrera y el éxito de sus shows de stand comedy. En esta entrevista también se animó a contar porque dejó de tomar bebidas alcohólicas.

“Yo era muy borracho , por eso ya no tomó hoy día”, manifestó el comediante a uno de sus colaboradores Alonso Acuña , antes de contar el motivo y la razón por las que dejó de consumir alcohol.

Resulta que en los primeros años en que comenzaba en el stand up, se acostumbraba que antes de subir al escenario tener una cerveza en la mano. “Yo tenía shows de lunes a domingo y todos los días tenía una chela en la mano y un día dije que chu.. hago con mi vida”, manifestó.

“¿Si este es mi trabajo, de verdad quiere tomar todos los días una chela? Y de ahí nunca más.. Un agua o una gaseosa”, manifestó Jorge Luna.

EL ESTADO DENUNCIÓ A JORGE LUNA

En otra parte de la entrevista, Jorge Luna reveló que tiene tres denuncias penales por parte del Estado, aunque no aclaró sobre qué temas, confirmó que se debe al humor que manejan en su show con Ricardo Mendoza.

“Dios sea tan grande para permitirlo, ¿por qué te digo? Porque, mira, en cualquier otro país con lo que nosotros (junto a Ricardo) hemos hecho hasta ahora, no tendría tres denuncias penales por parte de mi país, sino, por lo menos un premio de algo. No tengo premios de nada, tengo tres denuncias del Estado, el Estado me denuncia”, manifestó Jorge Luna.

