Carl Enslin, el popular ‘Gringo Karl’, se siente feliz porque su ‘gemelo’ Jorge Muñoz es el virtual alcalde de Lima y espera que ‘no lo deje mal’ y cumpla con las promesas que hizo en su campaña.



Ayer, el ‘Gringo Karl’ paseó por el Centro de Lima y todos le pedían cambios urgentes para la ciudad.

Fuiste la cábala de Jorge Muñoz...



No sé si fui su cábala, pero estoy feliz, creo que fue la mejor opción para Lima y hará una buena gestión, tiene trayectoria. Además, es una buena persona, bastante sencilla, humilde y alegre.



Ahora la gente cree que tú eres Muñoz...



En la calle todos me dicen ‘Hola Muñoz’, ‘Buenos días, señor alcalde’, hasta he recibido llamadas proponiéndome obras para Lima. Yo les digo que solo me parezco...



Otros dicen que eres su gemelo...



Ja, ja, ja... Lo tomo con buen humor, me hace reír mucho.



¿Te animas a postular en las próximas elecciones?



Si no lo hace bien, lo tendré que reemplazar, ja, ja, ja.



¿Le has pedido que solucione algunos problemas?

Claro, fue lo primero que hablé con él, sobre todo el tema de los cómicos ambulantes, porque queremos formalizarnos y trabajar con permisos. Me ha prometido ver ese tema. Y claro, como todos, esperamos que se solucione el transporte, la inseguridad.



Después de la resaca electoral, ¿volverás a tus actividades?



Claro, yo sigo trabajando. Es bonito sentir el cariño de la gente, pero nadie me va a regalar plata y poder irme de vacaciones, tengo que seguir trabajando para alcanzar mis sueños.