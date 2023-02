Jorgedian Dihigo Caro incursiona en la música junto a La Caro Band, el influencer y cantante es hijo de Diana Caro, una de las reconocidas vocalistas de la orquesta femenina cubana. Afirma que su deseo es lanzarse como solista, pero irá poco a poco y a la par de la música administra un hotel en Cuba.

El joven cantante formó parte de la orquesta años atrás, luego fue a radicar a Dubái, donde es influencer, director de relaciones públicas y empresario.

Pero su amor por la música hizo que grabe unos temas con La Caro Band, donde su madre es una de las fundadoras de la orquesta cubana, quien le inculcó su amor por el arte en general.

“Crecí con la música, mi familia son artistas y desde pequeño me inculcaron este arte. A pesar de que trabajé en otros rubros, he vuelto para hacer lo que me gusta. Grabé unas colaboraciones con La Caro Band y tengo en planes llevar una carrera como solista, pero vamos de a pocos”, dijo Jorgedian.

Cuéntanos de la colaboración que hiciste con la Caro Band.

Es una fusión de salsa con ritmos modernos, con un toque urbano para acercar a los más jóvenes al género tropical. Es un proyecto que se paralizó por la pandemia se paralizó, pero muy pronto la estrenaremos.

A la par de su próximo lanzamiento musical, Jorgedian Dihigo Caro junto a su familia invirtieron sus ahorros para incursionar en los bienes raíces e inauguraron hace unos meses Voya Boutique Hotel, en su natal La Habana, que actualmente se ha posicionado con uno de los mejores de la ciudad.

“Mi anhelo es cantar, ahora también administrar un hotel propio, el cual se construyó con el esfuerzo familiar”, indicó el influencer a quien pueden ubicar en Instagram como @jdc_cuba.

Cabe mencionar que Jorgedian Dihigo ya conoce el Perú, donde vivió por varios años. Durante su estancia en nuestro país destacó como músico, actor y modelo, y fue gracias a esta última faceta que pudo viajar y continuar con sus proyectos en la península de Arabia.

Además, gracias a su trabajo con La Caro Band, se codeó con cantantes populares de salsa peruana como Yahaira Plasencia, a quien conoció cuando ella se iniciaba en los escenarios.

“La música siempre ha sido mi pasión, acá en Dubái soy influencer en moda, me gusta vestirme bien y también motivar a mis seguidores con nuevas propuestas siempre”, indicó Jorgedian.