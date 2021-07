Por: Josselin Vásquez

Agradecido y satisfecho, así se muestra el artista peruano Sebastián Landa que se ha aventurado a seguir imitando al maestro José Feliciano, pero esta vez en Yo Soy Chile. El talentoso músico nos revela lo que ha significado dejar el Perú, por varios meses, para triunfar en la gran final del reality de imitación, en donde obtuvo el tercer puesto.

Sebastián nos habló de su notorio crecimiento imitando al cantautor Feliciano y lo que sigue después de este triunfo en su carrera. Además, se ha mostrado agradecido por el apoyo del público peruano, convencido, una vez más, que sus compatriotas son la mejor hinchada del mundo. La entrevista a Landa nos muestra eso: sus sueños, sus proyectos, su talento y más.

¿Qué significó dejar el Perú para irte a Chile, sobre todo en plena pandemia?

Fue una oportunidad de seguir haciendo lo que amo en la música, arriesgarse, tratar de cumplir sueños de poder llegar a otro país para internacionalizarse.

¿Cómo te recibió el público chileno?

Bien, gracias a Dios. No sabía si les iba a gustar mi imitación, pero a las finales les encantó. He recibido mucho apoyo y cariño, todavía me siguen escribiendo y eso me hace sentir feliz.

¿Qué te ha parecido las opiniones del jurado Yo Soy Chile?

Bien, Cristián Riquelme es muy buen actor y siempre me rescató el tema de la actuación.

Myriam fue un poco más especial porque ella conoce a José Feliciano, de por sí era el mejor comentario que podía recibir junto al de Antonio Vodanovic, quien ha presentado al maestro en Viña del Mar.

Justo fue Myriam quien te llevó el saludo de José Feliciano

Sí, Myriam le pidió el saludo, le habló de mí y José con mucho cariño lo hizo. Dijo que la mejor imitación que había escuchado era la mía, que estaba muy bien y que siga con los éxitos.

¿Cómo te hacen sentir las palabras del maestro?

Increíble, fue muy bonito porque yo ya había hablado con José en el 2013, me había dicho cosas parecidas, pero no había nada registrado. Ahora con todo lo que me dijo fue increíble, me dio la confianza y la venia para poder seguir en el concurso.

¿Qué sigue para Sebastián tras haber obtenido el tercer lugar en Yo Soy Chile?

Viene la 4ta temporada, voy a estar aquí unos días más, pero necesito unas vacaciones para ir a mi casa, han sido 6 largos meses. Bueno, fui a Perú (en abril) solo para pedirle matrimonio a mi novia Sheyla.

Ahora, después de esto, toca seguir con proyectos, yo creo que se vienen muchas cosas bonitas, hay muchas propuestas interesantes también.

En esta 4ta temporada, ¿estarás solo como invitado?

Sí, voy a estar hasta que pueda viajar, si en caso me quedo, tendré que seguir, pero la idea es que pueda viajar lo más pronto posible.

¿Seguirás imitando a José Feliciano?

Sí, de todas maneras. De repente vaya a Perú, esté un par de semanas, y luego regrese a Chile para continuar con la competencia y todo eso.

En el 2012 participaste en Yo Soy Perú, ¿Qué ha cambiado en Sebastián?

Todo, llegué sin experiencia televisiva. Ahora estoy más cuajado en eso, tengo más madurez en la voz, he mejorado la manera en tocar la guitarra. Ha sido un estudio de varios años para llegar a este nivel.

En la temporada 25 de Yo Soy Perú no fuiste elegido…

No sé cuál fue la razón, me quedé un poco decepcionado y triste porque sinceramente yo esperaba estar en esa temporada que fue la más importante. Mi paso por Perú en el 2012 fue importante porque quedé en segundo lugar, fue una pena que no me hayan escogido.

¿Te pareció justo que quedaras en tercer lugar en Yo Soy Chile?

Realmente me siento satisfecho por haber llegado a esta instancia. Ningún compatriota peruano ha llegado tan lejos en un concurso internacional, no es nada fácil, sobre todo por la presión, la ansiedad, el estrés y la soledad porque aquí no estás con tu familia.

Poder ganarse a un país, que te dé un voto y que te suba al podio es lo máximo. Yo estoy feliz.

El jurado ha resaltado tu disciplina…

Mi principal finalidad de esta imitación a José Feliciano es que sea responsable y con respeto.

Hemos tenido a otros dos representantes peruanos

Sí, quiero saludar a dos grandes. A mi amigo Roberto Pereda que imita a Julio Iglesias. Y también a mi gran amigo Harold Gamarra que hace de Emmanuel. Ambos hicieron una excelente campaña y yo creo que van a estar en la 4ta temporada.

¿Cuál es tu mayor sueño interpretando a José Feliciano?

Poder estar al frente de él y cantarle un poco. También otro de mis grandes sueños es llegar a Viña del Mar cantando como José Feliciano.

Un mensaje al público peruano que ha seguido tu participación

Se pasaron, muchísimas gracias por todo el apoyo. Ha habido mucha gente que se las ha ingeniado para ver la final, han pagado aplicaciones, han hackeado Facebook (Risas).

El Perú es así, somos la mejor hinchada del mundo y siempre lo demuestran, gracias por tanto.