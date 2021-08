José Joel Sosa, hijo del “Príncipe de la Canción” José José, no oculta su entusiasmo ante su próxima llegada a Lima para rendir homenaje a su padre junto a Carlos Burga, imitador peruano del intérprete de “El Triste”. Desde ciudad de México, donde actualmente participa del reality “Masterchef Celebrity”, el cantante admite que el legado de su padre ha trascendido fronteras y generaciones. “Te podrá gustar el reguetón, el rock, la salsa, pero siempre acabas cantando una de José José y es algo que a mí, imagínate, me enorgullece, pero a la vez siento que es una gran responsabilidad que me toca compartir”, dice el artista a Trome.

LEE MÁS | José José: Leen su testamento y su expareja Anel Noreña es la heredera universal

“Mi papá siempre fue una persona muy humilde, centrada, como cualquier ser humano claro que tuvo sus errores, pero era una persona real, así como lo conocías y veías en cualquier entrevista, así era en la calle, en la televisión, en cualquier restaurante. Como papá, como artista, siempre fue esa persona cálida, amable, íntegra, honesta”, recuerda el heredero del inmortal artista mexicano que interpretó clásicos como “El amor acaba”, “Lo dudo”, “Gavilán o paloma” entre otros éxitos.

“Él tiene un repertorio tan grande que si queremos hacer un show con sus éxitos, tendríamos que echarnos un show de más de cuatro horas. Eso definitivamente es un legado, una herencia que va más allá de cualquier dinero o cualquier regalía. Agradezco mucho a Dios padre que me colocó donde estoy y me ha dado las armas para seguir adelante con la herencia familiar. Sé que en el Perú siempre lo han querido y sus temas se siguen cantando, estar en el corazón de la gente es el mejor premio de un artista”, sentencia José Joel.

SU PROPIO CAMINO

El hijo mayor de José José, cuenta que sus inicios musicales no fueron como los de su padre, su apuesta no fue precisamente por las baladas. “Participé en muchas obras musicales, ese fue mi entorno de trabajo con muchas temporadas y presentaciones. Ya en el 94 es cuando mi papá me da la patada de la suerte en el disco ‘La fuerza de la sangre’. He logrado compaginar mi herencia musical con lo que me gusta, que es el teatro. Se me ha permitido hacer otras tantas cosas que mi papá en su momento no hizo”.

José Joel marca distancia de los escándalos y conflictos que se han desatado en torno a la muerte de su padre y su herencia. “Definitivamente puedes escoger muchas maneras y muchos colores para llevar tu vida personal y tu vida profesional, pero en mi caso lo que hemos logrado es con el talento que Dios me ha dado y con la herencia que traigo de mi mamá y de mi papá. La verdad que todas las noches no sabes lo rico que duermo y lo rico que amanezco sabiendo que lo que tengo es gracias a que no ando pisándole los callos a nadie”.